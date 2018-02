Kasseapparaterne klinger hos genbrugsbutikkerne

De 75 frivillige i Kirkens Korshærs butik i Rødding kan glæde sig over, at butikken i 2017 fik et overskud på 1.250.000 kroner. Til venstre på billedet ses Anna Elbæk og Lene Bendixen, bagerst. På modsatte side af bordet sidder Else Vestergaard, Lillian Olsen og Agnes Rasmussen. Foto: Martin Ravn

Kirkens Korshærs butik i Rødding kom ud af 2017 med et overskud på 1.250.000 kroner. Generelt er der tilfredshed med indtjeningen i flere af kommunens genbrugsbutikker - for succesen afhænger af, om borgerne husker at indlevere ting, som butikkerne kan sælge videre.

Vejen Kommune: Det er ikke uden grund, at der er brede smil hos de frivillige i Kirkens Korshærs butik i Rødding. Butikken havde sidste år en omsætning på 1.520.000 kroner. Med udgifterne trukket fra giver det et overskud på 1.277.000 kroner, der sendes videre til Kirkens Korshærs humanitære arbejde i Danmark. I forhold til året før er overskuddet faldet en lille smule, men formand for forretningsudvalget i Rødding-butikken, Lene Bendixen, er meget tilfreds med resultatet. - Eftersom der skyder genbrugsbutikker op alle steder, så kan vi ikke klage. Vi får så meget ind, og vi er så taknemmelige, siger Lene Bendixen.

Et godt regnskab En rundringning til nogle af kommunens øvrige genbrugsbutikker viser, at der stadig er mange, der handler i butikkerne. Hos Kirkens Korshær i Holsted beretter Karin Petersen også om et godt regnskab. - Det er gået godt, og vi har øget vores omsætning. I 2017 lød den på 516.000 kroner, hvoraf cirka 346.000 kroner var overskud, vi sendte videre til Kirkens Korshær, siger hun. En forudsætning for at sælge er, at der kommer meget nyt ind. Det gør der hos Kirkens Korshær i Holsted. - I øjeblikket får vi så meget ind, at vi næsten ikke kan være her. Vi skal se, om vi kan finde et lager eller noget lignende. Det er både tøj, møbler, køkkenting og nips, og det mærkes tydeligt, at når vi har meget, kommer der også mange kunder. Nogen kommer hver dag, for vi får nye varer ind i butikken hver eneste dag, siger Karin Petersen.

Absolut godkendt Selv om Røde Kors i Brørup sidste år havde en omsætning tæt på 870.000 kroner i sine to genbrugsbutikker, var det en lille tilbagegang på cirka to procent sammenlignet med året før. - Vi har haft en del udgifter på reparationer i ejendommen, som vi selv ejer, og så har vi investeret i nye kasseapparater. Alligevel synes jeg, at det absolut er et godkendt regnskab for 2017 med et overskud på 200.000 kroner. Vores frivillige har gjort et kæmpe arbejde, siger Niels Rasmussen, der er kasserer i Røde Kors i Brørup. Også hos Røde Kors i Vejen var der overskud på regnskabet for 2017. - Vi havde en omsætning på godt 345.000 kroner, og når vi trækker udgifterne fra, er er der et overskud på knap 180.000 kroner, fortæller kasserer Karin Frischmuth.