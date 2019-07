Kartoffelfestival skal sætte Hovborg og Vejen på kortet

Hovborg-Vejen: Sommeren er højsæson for festivaler. Mestendels er der tale om musikarrangementer.

Men nu kommer der også en kartoffelfestival i Vejen Kommune. En festival, som skal sætte både landsbyen Hovborg, Vejen Kommune og ikke mindst kartoflen på landkortet.

Vejen Kommune er kendt for mange landbrug, store slagterier samt en betydelig satsning på fødevarevirksomheder. Det er baggrunden for, at Hovborg sammen med UdviklingVejen, Vejen Kommune og den lokale kartoffelkonsulentvirksomhed BJ-Agro vil grave lidt dybere.

- Der er flere årsager til, at vi har valgt at lave en kartoffelfestival. Dels at få større fokus på Vejen Kommune som en fødevarekommune, dels at få øje på Hovborg som en af Vejen Kommunes aktive landsbyer og så vil vi gerne have fokus på kartoflen, som efterhånden er blevet en overset spise, siger Kurt Hansen Smidt, der er en af initiativtagerne i en pressemeddelelse.