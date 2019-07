Kartoffelfestival får eget øl brygget på kartofler

Festivalen

Vejen Kommune er et centrum for fødevareproduktion. Her er mange landbrug, store slagterier, fiskeopdræt, margarineproduktion, konditorkager, spændende spisesteder - og for eksempel et par bryghuse - et i Bække og et i Voddersminde.2019 er kartoflens år, og her har Hovborg taget teten og har skabt "Vejen Kartoffelfestival" i samarbejde med Hovborg Lokalråd, Vejen Kommune, Udvikling Vejen og BJ Agro.



Vejen Kartoffelfestival finder sted i dagene: torsdag, fredag og lørdag den 15., 16, og 17. august.



Målet er at gøre begivenheden til en årlig festival, som kan udvikle sig.