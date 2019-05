Karneval satte kulør på gadebilledet

Glejbjerg: På sådan en gråtrist regnvejrseftermiddag, som vi oplevede fredag, var der i hvert fald ét sted, hvor gadebilledet for alvor fik kulør. Det var i Borgergade i Glejbjerg. Her deltog knap 100 børn i daginstitutionernes, dagplejens og den private dagplejes store årlige karnevalsoptog gennem byen fra Åstruplund til Glejbjerg Børne- og Skolecenter SFO.

Heldigvis var regnen stillet af, men da det farverige optog satte i gang med fuld musik og snag, brød solen frem. Glejbjergs landbetjent, der ellers plejer at gå forrest, havde måtte melde afbud. Til gengæld var det så de to sheriffer, Helene og Chianette. Der dirigerede tropperne sikkert gennem byen.

Det skulle være 21. gang, børnene i Glejbjerg deltager i karnevallet, og efter sigende er det kun sket to gange før, at det var trist et sommervejr.

Trist var der dog ikke noget af, for musikken spillede swingende brasilianske rytmer, og orkestret sang, som foregik det hele under varmere himmelstrøg på Jamaica.

Målet for optoget var det store kage- og pølsebord, som børnenes forældre med hjælp fra sponsorer bød på i skolegården.