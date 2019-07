Kampagne skal forebygge kørsel med sprit og narko

Sidste sommer blev der ikke registreret et eneste sprituheld i Vejen Kommune. Netop i disse uger gennemføres der en kampagne, der skal sikre, at den flotte statistik fortsætter.

Vejen: Er du klar til et pust?

Sådan lyder budskabet til bilisterne i den kampagne, som Syd- og Sønderjyllands Politi gennemfører i disse uger.

I sommeren 2018 blev der ikke registreret et eneste sprituheld i Vejen Kommune. Til sammenligning er der i perioden 2014-2017 i sommerperioden registreret tre-fire sprituheld om året.

- Af statistikken kan man jo i den grad tolke, at langt de fleste i dag tænker over, hvordan de kommer hjem fra en hyggelig aften med lidt god vin eller en våd bytur. Vi er blevet meget bedre til at passe på os selv og andre, siger formand for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen, i en pressemeddelelse.

Statistikken viser desuden, at der i løbet af hele 2018 blev registreret otte sprituheld i Vejen Kommune. I uheldene kom to personer alvorligt til skade og en person lettere til skade. Tilbage i 2010 blev der registreret dobbelt så mange sprituheld.