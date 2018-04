Kampagne skal få farten ned i Vejen

Der sker alt for mange trafikulykker på vejene på grund af for høj fart. Nu vil Vejen Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at overholde fartgrænserne.

Derfor er Vejen Kommune gået med i den landsdækkende kampagne "Sænk farten før det er for sent". Det sker i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

I omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene er der blevet kørt for hurtigt i forhold til fartgrænsen eller for eksempel vejr- og vejforholdene, viser tal fra Vejdirektoratet.

En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene især på grund af for høj fart og uopmærksomhed.Når man kører for stærkt, kan det betyde, at man ikke når at bremse i tide, hvis der sker noget uventet som for eksempel en modkørende, der pludselig trækker over i ens vognbane eller krydser vejen uden at have set sig for. Sidste år spurgte Rådet for Sikker Trafik 1.472 bilister, hvor hurtigt de kører på landevejene. Hver tredje - 34 procent - svarede, at de ofte eller nogle gange kører 95 km/t på strækninger, hvor man maksimalt må køre 80 km/t. En del af bilisterne forklarer det med, at de følger trafikken eller ikke holdt øje med deres fart.

123 km/t på Lunderskovvej

- Jeg læser desværre alt for ofte i forskellige medier, at der nu igen er blevet kørt for stærkt på en strækning i Vejen Kommune. Vi skal være langt bedre til at passe på hinanden i trafikken end vi er i dag, fastslår udvalgsformand for teknik og miljø Vagn Sørensen.

Knud Reinholdt, leder af Færdselsafdelingen, Syd- og Sønderjyllands Politi supplerer:

- Når man eksempelvis vælger at køre 123 km/t på Lunderskovvej, har man ikke tænkt over de konsekvenser det kan have for andre, hvis det går galt. Vi oplever desværre ind i mellem hele eller halve familier, der bliver slået ihjel, fordi folk ikke tænker over de konsekvenser, det kan have for andre, at man kører for stærkt.

Lunderskovvej er på grund af syv personskadeuheld i perioden 2012-2015, samt målinger der viser hastigheder langt over hastighedsgrænsen, i 2018 udpeget som en af politiets fokusstrækninger. Det betyder, at Syd- og Sønderjyllands Politi særligt ofte vil udføre hastighedskontroller på strækningen.

- Landevejene er ikke bygget til, at der skal køres med de hastigheder, som vi og politiet ind i mellem måler. Det tror jeg desværre, der er mange, der ikke tænker over. Har man behov for at køre stærkt, skal man gøre det på motorvejene, hvor sikkerhedsniveauet er langt højere end på landevejene, siger Anders H. Pedersen, Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator ved Vejen Kommune.

Se den aktuelle kampagne "Sænk Farten før det er for sent" på www.sikkertrafik.dk/kampagner/saenk-farten