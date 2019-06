VEJEN: Kære Tage. Laura vil gerne se dig til fest den 6. juli i anledning af sin fødselsdag.

Problemet, kære Tage, er, at du måske ikke ved det. Ellers at du måske kunne komme til at glemme det.

Du har nemlig forlagt din invitation. Og hvordan ved jeg så det? - vi kender jo ikke hinanden, kære Tage - jo, du ved et uheld er du kommer til at lægge invitationen sammen med din quizordsløsning, som du har afleveret til JydskeVestkysten/Ugeavisen Vejen i Vestergade.

Her kan du hente invitationen, som er trykt på grønt papir - håbets farve. Du kan også bare klippe denne artikel ud af avisen. Så glemmer du med garanti ikke Lauras fødselsdag.