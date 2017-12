Omformerstationen - som kommer til at blive ubemandet i det daglige - bliver på cirka 40.000 kvm. med en makshøjde på cirka 24 meter. Hvis man regner alt udendørs udstyr, interne vejadgange, p-pladser og så videre med, bliver byggefeltet over 60.000 kvm. Lynafledere vil stikke 30 meter op i luften.

Mellem 1,5 og to mia. kr. forventer statsejede Energinet at skulle betale for at få anlagt en stor omformerstation, som skal være i den ene ende af en 770 km. lang jævnstrømsforbindelse mellem Storbritannien og Danmark. Projektet - Viking Link - har et samlet budget fra dansk side på 11 mia. kr. og fik endeligt grønt lys fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) tilbage i oktober.

Andre steder, Energinet har overvejet, har ikke haft tilstrækkeligt med fysisk plads, tilføjer hun.

Projektet ligger lige nu hos Vejen Kommune, fordi der skal vedtages en ny lokalplan for området. Teknik- og miljøudvalget har allerede sagt god for den, og i begyndelsen af 2018 skal den forbi Økonomiudvalget og til sidst byrådet.

- Når vi forhåbentlig får den endelige tilladelse, skal vi have færdiggjort forhandlingerne med mulige leverandører, hvorefter vi går i gang med at producere den lange ledning, der skal gå fra Danmark til England. Det tager i hvert fald et år. Derfor forventer vi, at anlægsarbejdet først begynder omkring 2020. Planen er, at vi kan tænde for strømmen i 2022, siger Stine Rabech Nielsen.