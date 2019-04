Kæmpeinvestering skal give billigere fjernvarme

Holsted Varmeværk har planer om at bygge et varmepumpe-anlæg til 30 millioner kroner.

HOLSTED: Prisen på fjernvarme i Holsted er i år vokset betragteligt, fordi et statstilskud er faldet bort, men nu arbejder bestyrelsen med planer, som kan sænke prisen næsten ned til det gamle niveau.

På generalforsamlingen oplyste formand Jens Brodersen og bestyrelsesmedlem Alex Ibsen, at løsningen meget vel kan blive et varmepumpe-anlæg til 30 millioner kroner.

I virkeligheden er det i realiteten den eneste mulige løsning, fortalte Alex Ibsen.

- Vi har i årevis vidst, at tilskuddet ville falde væk, og så kan man jo spørge, hvorfor bestyrelsen ikke har forsøgt at undgå den store prisstigning. Det har bestyrelsen også. For tre år siden blev der bygget et stort solvarmeanlæg, men ellers har lovgivningen bundet os. F.eks. har det ikke været muligt at få lov at bygge et flisanlæg.

- I dag siger Folketinget, at der er frit valg af varmekilde, men i realiteter er der så mange restriktioner, så vi i virkeligheden kun har muligheden med en varmepumpe, og det er også en fin løsning, som næsten matcher prisen på varme fra et flisværk.

Alex Ibsen oplyser, at en konsulent nu skal gennemregne den store investering i et varmepumpe-anlæg, som med fordel kan placeres ved siden af solcelle-anlægget på Gørklintvej. Pumpen er nemlig ikke støjfri og skal derfor helst stå i afstand af beboelser. Projektet skal helst realiseres inden udgangen af 2020. Det vil betyde en ekstra indtægt på over fire millioner kroner.

Varmeværket fik sidste år 10 nye forbrugere og har nu 982 kunder, oplyser Jens Brodersen.