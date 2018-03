Kæmpe renoveringer af 136 lejligheder udskudt af ghettopakken

Kassen er lukket for renoveringer for 65 millioner kroner i Vejen by. Vejen Boligforening og A.B. Vejen Byggeselskabs projekter er lagt i syltekrukken for at skaffe penge til regeringens ghettopakke.

VEJEN: Vi har arbejdet i flere år for et kvarterløft af vores lejligheder på Lærkevej. Projektet var klart, og vi var på listen med tilskud. Men nu er det hele skrinlagt. Forretningsfører Peter Skousen er tæt på at være i chok over meddelelsen om, at boligforeningens to store renoveringer af boligblokkene på Lærkevej i Vejen fra 1960'erne er sat i stå på ubestemt tid. Beboere i 136 lejligheder i Vejen rammes af stoppet. I alt bliver tre renoveringer til 65,1 millioner kroner sat på pause. Beboere i 93 lejligheder i Vejen Boligforenings afdelinger med navnet Vestparken, samt beboere i 43 lejligheder på Askevej hos A.B. Vejen Byggeselskab må kigge langt efter mere moderne og tidssvarende boliger. På ubestemt tid. Regeringens ghettopakke kræver milliarder til parallelsamfundene, som ghettoerne nu kaldes. Og det rammer helt almindelige nedslidte boligområder over hele landet. Helt nødvendige renoveringer for milliarder kan helt stoppe fra 2020, fordi der ikke er penge til dem. Der er øremærket 12 milliarder kroner til renoveringer af de udsatte ghettoområder. - Det er rigtig træls, at penge der er øremærket til renoveringer blandt andet her i Vejen nu skal bruges andre steder. Vi taler om boliger, som der aldrig er gjort noget ved. De er i orden, og det er ikke slum, men køkken og bad er, som da boligblokkene blev bygget i 1960, fortæller Peter Skousen. Han ved ikke, hvor langt ud i fremtiden starten på renoveringerne nu ligger. -Vi havde et færdigt projekt, Landsbyggefonden har været på besøg, de har set det hele, og de var positive. Vi var med på listen til at få tilskud. Men nu har vi ingen tidshorisont overhovedet, siger Peter Skousen. - Lejlighederne trænger virkelig til en omgang. De står helt, som da de blev bygget. Vi var klar med et kvarterløft, for det trænger området virkelig til.