Kæde har købt konkursramt bageri: Åbner om godt tre uger

Den landsdækkende kæde, KonditorBager A/S, har købt Vejen Bageri. Bageriet får et nyt navn og har allerede ansat en bagermester. Bageriet åbner om godt tre uger.

Vejen: Den lukkede bagerbutik i Søndergade i Vejen har ikke fået lov at ligge stille efter Vejen Bageris konkurs for mindre end en måned siden. Lige nu bliver der arbejdet på højtryk for at genåbne butikken med både et nyt navn og med en ny ejer. Det er den landsdækkende kæde, KonditorBager A/S, som har købt bageriet, og som har sit hovedsæde i Silkeborg.

KonditorBager Vejen, kommer der til at stå på forretningsskiltet, og bagermesteren er allerede blevet ansat. Det er Erik Kvistgaard fra Esbjerg, der fremover skal sørge for alt det friskbagte brød. Ja, han er allerede i fuld gang, fortæller Thomas Mortensen, der er repræsentant fra KonditorBager A/S.

- Bageriet er det første bageri, KonditorBager A/S har købt, og det er sket for, at vi kan overholde kontrakten med Rema 1000 om levering af friskbagt brød. På sigt kan bageriet muligvis blive en franchise som vi allerede har flere eksempler af på Sjælland, siger Thomas Mortensen.

Han kan fortælle, at KonditorBager Vejen allerede har 15 ansatte bagere, ligesom Vejen Bageris daværende kendte ansigt i butikken, Britta Simonsen er blevet ansat. Thomas Mortensen skønner, at der bliver brug for endnu flere ansatte både i bageriet og i butikken.

- Vejen Bageris afdeling i Rødding har vi ingen planer med, så den forbliver lukket. I Søndergade i Vejen vil vi indrette en helt ny butik og helt anderledes end den gamle. Blandt andet vil vi få en herdovn inde i butikken, hvor vi løbende vil bage friskbagt brød.

Den ny bagermester er også et kendt ansigt. Således har Erik Kvistgaard været ansat som mestersvend/førstemand i Vejen Bageri i otte år.