Borgmester Egon Fræhr (V) er her fotograferet i dialog med den radikale borgmester fra Rebild,Leon Sebbelin. Til venstre for Egon Fræhr ses Jesper Kiel, som sidder i byrådet i Svendborg, valgt for Enhedslisten. Foto: André Thorup

Vejens handelsstand fik mandag stor ros af et udvalg fra Kommunernes Landsforening, som er på rundfart for at hente inspiration til, hvordan man kan bevare og udvikle byernes butiksliv.

VEJEN: Detailhandelen i Vejen fik mandag formiddag fornemt besøg. Et udvalg fra Kommunernes Landsforening fik en rundvisning af både borgmester Egon Fræhr (V), udviklingschef Peer Rexen og citychef Flemming Simested. Udvalget fik på tre kvarter en gennemgang af detailhandelens udvikling og udfordringer, og udvalget, der arbejder med kultur, erhverv og planlægning, var tydeligt imponeret. Den radikale borgmester Leon Sebbelin fra Rebild sagde for eksempel: - Jeg er vildt imponeret af at se, at Vejen har så mange spændende butikker, og jeg har fotograferet Nørregade, for jeg synes, det er interessant, at man her kan få det til at fungere uden at have en gågade. Man har valgt en spændende belægning, synes jeg. Holstebros borgmester, H. C. Østerby fra Socialdemokratiet, var også imponeret - ikke mindst af byrådets beslutning om, at rådhuset skal forblive i bymidten. - Det har vi også valgt i Holstebro, og det virker godt. Jeg har fået et meget positivt indtryk af Vejens detailhandel, og det er interessant at høre, at vi har mange af de samme problemstillinger, lød det fra ham.

Citychef Flemming Simested serverede kaffe fra Byens Brød & Café, og udvalget fik fortalt den søde historie om, hvordan to generationer hjælper hinanden i bageri og butik. Foto: André Thorup

Små beløb gør en forskel Udvalget gik fra banegårdspladsen, til tunnellen og ned gennem Nørregade til Byens Brød & Café, hvor medlemmerne fik en kop kaffe med til den videre rejse. På gåturen fortalte Vejen Kommunes repræsentanter om planerne med at forsyne nattelivet i Søndergade med mere butiksliv og om ønsket om at sikre et generationsskifte i nogle af byens ældre butikker. Der blev også talt om byfornyelse, og her var budskabet fra udviklingschef Peer Rexen, at det i Vejen har virket godt, at man politisk har bevilget mindre pengebeløb. - Med små penge kan man virkelig gøre en forskel. Dette budskab skal I tage med Jer hjem. Flere butiksindehavere gik i gang med selv at forskønne deres bygninger, da byrådet bevilgede et mindre beløb til byforskønnelse, lød det fra ham. Citychef Flemming Simested blev spurgt, om byrådet putter penge i det lokale handelsliv, når der skal afvikles arrangementer, og her var svaret nej. - Vi støttes i handelsstanden ikke kommunalt, når det gælder events og aktiviteter, men det mener jeg altså heller ikke, at vi skal. Til gengæld er det kommunens opgave at skabe de rette rammer, infrastruktur og parkeringspladser, lød det fra Simested.

Holstebros borgmester H. C. Østerby ses her med KL-personer under besøget i Vejen. Foto: André Thorup

Hvor er gågaden? Den uundgåelige butiksdød i oplandet fik også nogle ord med på vejen. Det samme gjorde byrådets bestræbelser på - rent lovgivningsmæssigt - at imødekomme ønsket om at forvandle tomme butikker til boliger i for eksempel Brørup. Og så blev der talt meget om det faktum, at Vejen ikke har en gågade - altså hvis man ser bort fra passagen ved Kvickly og Lady Lingeri. Flere i KLs udvalg tog deres mobiltelefoner frem og valgte at forevige trafikken gennem Nørregade kombineret med handel i de mange, flotte butikker. Alene for at kunne dokumentere, at en by ikke behøver have en gågade for at kunne tilbyde et spændende butiksmiljø. Efter besøget i Vejen kørte udvalget videre til Svendborg. På Sjælland besøges Hillerød og Slagelse. Ifølge borgmester Egon Fræhr og citychef Flemming Simested er der i KL lige nu en interesse for at se nærmere på detailhandelens betydning for kommunernes udvikling, og begge var beærede over at få lov til at fremvise Vejens handelsliv. De oplyser, at besøget kom i stand via en henvendelse fra KL, og at denne henvendelse formentlig er opstået, fordi der både i borgmestre-kredse og blandt landets citychefer er fokus på, at man i netop Vejen Kommune har et blomstrende handelsliv, og at antallet af butikker i en by som Vejen er langt over det antal, man normalt kan forvente i en by på cirka 10.000 indbyggere.

Der blev lyttet opmærksomt under rundvisningen i Vejens bymidte. Vejen strålede i solen, og humøret var højt. Foto: André Thorup

Udviklingschef Peer Rexen fortalte blandt andet om opførelsen af de mange almennyttige boliger i Vejen. Udvalget fra Kl ville blandt andet vide, om Vejen er en bosætningskommune, og det er den jo. Foto: André Thorup

Delegationen stoppede flere forskellige steder i Nørregade, og de enkelte butikkers specialiteter og historie blev fremhævet. Foto: André Thorup

Citychef Flemming Simested blev af delegationen blandt andet bedt om at fortælle, om Vejen Byråd støtter handelsstanden i Vejen. Her var meldingen klar: Byrådet støtter ikke events og arangementer i handelsstandens regi men sørger for, at rammerne er i orden. Foto: André Thorup