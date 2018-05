KE Fibertec leverer det fjerde rekordresultat i træk

Vejen-virksomheden KE Fibertec A/S har ovenpå et år med masser af vækst fået et overskud på 16,3 millioner kroner efter skat.

Vejen: Gennem de sidste fire år har Vejen-virksomheden KE Fibertec A/S formået at øge overskuddet år for år.

2017 har været et år præget af stor travlhed hos virksomheden, som udvikler, producerer og markedsfører luftfordelingssystemer baseret på fiberteknologi.

I det netop offentliggjorte regnskab blev det til et overskud på 21,3 millioner kroner før skat. Efter skat blev overskuddet på 16,3 millioner kroner. Året før var der tale om et overskud på godt 11 millioner kroner efter skat.

- Det er fjerde rekordresultat på stribe, og det er vi selvfølgelig både stolte over og meget tilfredse med Vi har oplevet en kraftig vækst på alle hovedmarkeder, så vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet omsætte vores tocifrede vækst til et markant bedre bundlinjeresultat, uden at det har skabt flaskehalsproblemer i organisationen eller leveringsproblemer for vores kunder, siger adm. direktør Carsten Jespersen.

Rekordresultatet er skabt i et år, hvor virksomheden har været påvirket af an god ordresammensætning. Væksten har ikke kun været på et enkelt marked eller ved nogle få ordrer.

- Vi har oplevet en positiv udvikling på næsten alle eksportmarkeder, måske med undtagelse af Tyrkiet. Især Tyskland og en del asiatiske markeder har skilt sig særligt positivt ud, og vi forventer at kunne bygge videre på dette i 2018, tilføjer Carsten Jespersen.