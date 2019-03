KE Fibertec har succes med ventilationsluft ude i verden

Inspiration for andre

Som en dynamisk og succesfuld er virksomheden til inspiration for andre. KE Fibertec er som international leverandør til byggebranchen konstant påvirket af konjunkturer og konkurrence, som stiller krav til tilpasningsevne samt langsigtet tankegang.

En engageret medarbejderstab samt en differentieret tilgang til markederne er hemmeligheden bag virksomhedens succes. Differentieringen i markedet sker med to brands. KE Fibertec med en stærk miljøvenlig kvalitetsproduktion sælges i eget brand. Samtidig suppleres med en salgskanal under brandet Euro Air, hvor der gennem et forhandlernet i blandt andet Asien og Østeuropa tilbydes produkter, hvor der endnu ikke er samme fokus på indeklima og medarbejdertrivsel og hvor betalingsvilligheden for energiansvarlighed ikke er på niveau som det, der kendes i Danmark.

Værdikæden er tilrettelagt, så ordrer med stor volumen produceres i Tjekkiet. De mindre ordrer samt det skandinaviske marked serviceres primært fra Vejen, hvor fokus er på kort leveringstid, fleksibilitet, automatisering af arbejdsprocesser og forsat produktudvikling.