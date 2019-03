Efter et tæt opløb stak KE Fibertec A/S i Vejen af med erhvervsprisen. Overrækkelsen fandt sted ved UdviklingVejens årsmøde i Holsted onsdag.

Dermed måtte Fermentationexperts/European Proteins i Bække samt Pro-Plan A/S i Jels glæde sig over æren i at være nået med i feltet over de nominerede.

Begyndte i 1963

KE Fibertec's historie går reelt tilbage til 1963, da Keld Ellentoft begyndte at producere filterposer til industrien. 33 år senere blev KE Fibertec grundlagt, da de to ledende medarbejdere, Henning S. Jensen og den nuværende administerende direktør Carsten Jespersen, i en management buyout overtog virksomheden.

I marts 2007 sælges aktiemajoriteten til Jysk-Fynsk Kapital AS, og Carsten Jespersen udnævnes til ny administrerende direktør.

KE Fibertec er ejet af Jysk-Fynsk Kapital (70 procent), L. E. Kristiansen Erhvervsinvest ApS (10 procent) og KE Pulje ApS (20 procent). KE-Pulje ejes af den daglige ledelse i KE Fibertec, administrerende direktør Carsten Jespersen, produktionsdirektør Johnny Kusk Møller og økonomichef Svend Anker Fogh.

KE Fibertec's produktion bygger på et princip, hvor ventilationsluften fordeles trækfrit og ensartet gennem de skræddersyede tekstilkanaler, som anvendes i næsten alle typer installationer - lige fra industriapplikationer til sportshaller, kontormiljøer, laboratorier, levnedsmiddelsektoren og mange andre steder, hvor der er behov for et godt indeklima.

Virksomheden tilbyder fuld sporbarhed på 99,9 procent af alle materialer, der indgår i ventilationsløsninger. Der genanvendes en del materialer, og denne proces har kun kunnet lade sig gøre, fordi man som den eneste producent i branchen har etableret eget væveri, som ligger her i Vejen.

På tilsvarende vis fokuserer KE Fibertec på at kunne hjælpe deres kunder til mindre energiforbrug. Det sker med sensor-overvågning af ventilationssystemerne.

Administrerende direktør Claus Jespersen takkede for prisen:

- Vi er virkelige taknemmelige for prisen, for vi har været oppe mod nogle virkelig stærke virksomheder. Selv om vi er en eksportvirksomhed, og det er i udlandet, at de fleste nye medarbejdere ansættes, så er vores udgangspunkt i Vejen. Det er her, at vi håber at kunne være i rigtig mange år endnu, sagde Claus Jespersen.