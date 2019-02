Jysk Analyse: Markant flertal for planerne med energipark

Administrerende direktør i Best Energy A/S, Bent Stubkjær, er svært tilfreds med konklusionerne i meningsmålingen fra Jysk Analyse. Arkivfoto: Joan Karlsen

En dugfrisk meningsmåling viser, at næsten otte ud af ti borgere i Vejen Kommune finder det vigtigt eller ret vigtigt, at kommunen bidrager til at øge den vedvarende energi. Kun fem procent ment ikke, det er vigtigt.

Vejen Kommune: Politikerne i økonomiudvalget ligger ikke på linje med borgerne rundt i Vejen Kommune, når det planerne om Holsted Energi Park. I hvert fald ikke når det kommer til konklusionen i en netop gennemført meningsmåling. Jysk Analyse har i perioden fra den 31. januar til og med 3. februar foretaget en meningsmåling, som omfatter svar fra 460 borgere rundt i Vejen Kommune. Analysen viser, at næsten 8 ud af 10 borgere i Vejen Kommune synes, det er "meget vigtigt" eller "ret vigtigt", at Vejen Kommune bidrager til målet om at alt strøm i 2030 skal komme fra vedvarende energi, mens kun 5% af borgere synes, at det slet ikke er vigtigt. I meningsmålingen er borgeren også blevet spurgt om deres holdning til Holsted Energi Park - og her mener 61 procent af borgerne, at Vejen Kommune bør arbejde videre med planerne, mens kun 16 procent mener, at Vejen Kommune skal droppe planerne.

Om Jysk Analyse Jysk Analyse er grundlagt i 1984.Firmaet har har 30 interviewstationer med cirka 120 interviewere og gennemfører mellem 100.000 og 150.000 telefoninterview om året af varierende længde.



Virksomheden har en kundeportefølje indenfor både den offentlige og private sektor



Jysk Analyse har mange års erfaring med at gennemføre markedsanalyse for el- og energisektoren, som giver viden til at forstå kunder og markedssituationen.

Ikke overrasket - Klimaforandringerne og den grønne omstilling er jo blevet et af de vigtigste politiske emner i dag, og naturligvis optager det også borgerne i Vejen Kommune. De ved godt, at vi alle skal bidrage i kampen for miljøet, og nu er det Analysen glæder naturligvis direktør Bent Stubkjær fra Best Energy, som dog ikke er overrasket over resultatet: - Klimaforandringerne og den grønne omstilling er jo blevet et af de vigtigste politiske emner i dag, og naturligvis optager det også borgerne i Vejen Kommune. De ved godt, at vi alle skal bidrage i kampen for miljøet, og nu er det så op til politikerne at træffe den rigtige beslutning i tråd med kommunens egen klimastrategi, siger direktør Bent Stubkjær. Han føjer til: - Umiddelbart har modstanderne været dem, der har råbt højest og de har også fået mest spalteplads, men nu viser en netop offentliggjort analyse, at der er et stort tavst flertal, som går ind for projektet.