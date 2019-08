Julie er en pige med masser af krudt i

For det er ikke kun i løbet af sommerferie, at hun dyrker gymnastik.

- Man lærer meget om gymnastik, og man lærer at tie stille, kommer det med et lille smil fra den otteårige gymnastikpige.

- Det er den sidste dag, hvor vi må hoppe ned fra det høje tårn. Sidste år var det vist syv meter, men i år er det tre meter, fortæller hun, mens hun peger hen på det "tårn," der er blevet bygget foran en af Rødding Gymnastikforenings nye springgrave i hallen. Her er der allerede en lang kø af glade gymnastikbørn, der har masser af mod på at springe ud - og lande blødt.

- Jeg kender næsten dem alle - nej, over halvdelen. Min fætter er også med. Mine brødre er ikke med, for de er for gamle, kommer det fra Julie, der kan lide alle de ting, de laver på gymnastikskolen. Der er dog særligt én ting, som hun glæder sig rigtig meget til.

Noget af det, børnene synes er rigtig sjovt, er at prøve at springe ud fra"Tårnet," der er bygget op foran en af de nye springgrave. Foto: Martin Ravn

Først den ene skole - så den anden

Gymnastikskolen i Rødding sluttede onsdag eftermiddag, men dermed er det ikke slut med skole for Julie.

- I morgen skal jeg på sommerskole i Lintrup.

Sommerskolen, hun henviser til, at Natur- og Friluftssommerskolen, der foregår torsdag og fredag.

På mandag er det så den rigtige skole, den gælder, og Julie Møller Jensen, der skal i 2. klasse, ser frem til at begynde i skole ... og dog:

- Ja, jeg glæder mig, men også på en måde ikke, for nu er jeg jo vant til at måtte komme sent i seng, kommer det med et grin fra Julie, inden hun kort tid efter tager plads i køen for at hoppe ud fra det høje tårn.