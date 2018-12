Julens sul blev travet væk

I år bød turen dog på en mindre ændring. Naturvejleder Sam Bøgesgaard, der oprindelig skulle have været guide på turen, var blevet forhindret på grund af sygdom. Derfor valgte Lars Petersen fra turistforeningen at tildele sig selv rollen som guide, da det ikke er helt nemt at finde en afløser på en helligdag - men Lars Petersen har som bekendt også masser viden om naturen og historien på lager.

Traveturen er blevet holdt gennem næsten 35 år - og for mange af deltagerne er det blevet en tradition at tage med på turen, hvor noget af julens gode mad kan fordøjes, mens man både får frisk luft og fortællinger om naturen.

Grunden til de mange biler var, at både førere og passagerer skulle med på den traditionelle jule-sule-travetur, som Turistforeningen for Rødding Egnen og Museet på Sønderskov havde inviteret til.

Lars Petersen fra turistforeningen kastede sig ud i rollen som turguide, da Sam Bøgesgaard, der plejer at være guide, var forhindret i at deltage. Foto: André Thorup

Natur og historie

Så med Lars Petersen i front gik de godt 100 deltagere med raske skridt ind i skovene. Undervejs var der korte stop, hvor Lars Petersen fortalte om naturen lige nu, men også om, hvordan området var blevet formet af istiden, om de boplads-udgravninger, der fandt sted i 1981-1984, og der blev sågar givet råd til de haveejere, der var med på turen. Det skete, da et af stoppene foregik i nærheden af et muldvarpeskud, for dem er der en hel del af lige nu, med god grund.

- Hannerne er i brunst lige nu, og de er i gang med at grave. Men hannerne er også meget territorielle, så hvis man fanger en muldvarp, så kommer der bare en ny, lød det blandt andet fra Lars Petersen, der derfor anbefalede haveejere at lade være med at fjerne de muldvarpeskud, der dukker op lige i øjeblikket.

Traveturen varede næsten to timer, hvorefter alle deltagerne igen tog plads i deres biler, og lige så hurtigt som parkeringspladsen var blevet fyldt, lige så hurtigt blev den tømt igen. For nogle skulle hjem til julefrokost, mens andre bare skulle hjem og nyde den sidste fridag i julen.