Julemuseum holder påskeåbent med et kongeligt islæt

Brødrene Lillelund udvider deres julemuseum for at få plads til flere julekalendere. Blandt andet vises nu en kopi af en specialfremstillet julekalender til Kronprins Frederik og hans bror.

BRØRUP: Lillelunds Julemuseum ved Brørup åbner igen i påsken, og det sker med afviklingen af et loppemarked. Efter at brødrene sidste år blev landskendte via en dokumentarudsendelse, vist på TV2, er det væltet ind med donationer fra nær og fjern. Tingene sælges på påskens oppemarked, hvor overskuddet går til at forbedre museets bygninger, der trænger til renovering.

- Ejendommen er mere slidt, end vi regnede med, og det har regnet ned i museet. Det skal vi naturligvis have lavet, og derfor har vi valgt at holde et loppemarked i påsken. Vi er meget, meget glade for alt det, folk donerer til vores museum. Vi føler os værdsat på en ganske særlig måde, når så mange tænker på os, fortæller de to julebrødre, Benny og Brian Lillelund.

Én af donationerne skal dog ikke sælges på loppemarkedet. Der er tale om en klistermærke-julekalender fra 1974, som i sin tid blev fremstillet til Kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med et dronninge-besøg i Randers.

- En dame har sendt os julekalenderen og har vedlagt et sødt, lille håndskrevet brev, hvor hun skriver, at Dronningen i 1974 besøgte en klistermærkefabrik, og at man dér lod fremstille en julekalender med klistermærker til de to små prinser. Man lavede flere tryk, før man nåede frem til den endelige udgave af kalenderen, og det er et af disse tryk, vi har fået foræret, fortæller Benny og Brian Lillelund, som blev rørte over damens håndskrevne brev.

- Det er dejligt med sådan et håndskrevet brev. Den slags breve får man jo næsten aldrig mere. Damen skriver i brevet til os, at vi i hendes øjne er rigtige juleprinser. Det er utroligt sødt af hende at skrive sådan, og damen viser med sit brev og sin donation, at hun sætter pris på det juleeventyr, vi bor og lever i, og at hun forstår vigtigheden af at bevare den kultur, der er bygget om omkring selve julen, lyder det fra Benny Lillelund.