Julemandens sut hænger nu i Rødding

Rødding har fået et suttetræ. Et gammelt æbletræ har fået brugte sutter hængt op i grenene, og midt i træet sidder julemandens sut, som er 16 gange så stor som dem, vi menneskebørn bruger.

RØDDING: Rødding-borgerne har fået deres helt eget suttetræ. Det er et smukt, gammelt æbletræ, som står på græsarealet ved kommunens områdekontor, og her kan byens børn fremover aflevere deres sutter, når de føler, de ikke længere har brug for den tryghed og trøst, sutterne giver.

Træet er let at finde, for det blev lørdag formiddag ved indvielsen udstyret med en kæmpe sut, lavet af Douglas-træ.

Træ-sutten er 16 gange større end en almindelig sut, og den er fremstillet af den lokale træ-skærer, 71-årige Poul Damgaard. Han blev oprindelig opfordret til at fremstille et lille skilt til suttetræet men valgte i stedet at bruge tid på at forme en kæmpe sut. Sutten præsenterede han ved indvielsen som værende selveste julemandens sut.

De fremmødte børn gjorde store øjne, da de så den store sut, og de lyttede opmærksomt til et sødt, lille juleeventyr, som Poul Damgaard læste op. Af eventyret fremgik det, at julemanden engang lavede en tryllesut til sin søn. Sutten voksede sig større og større, og kunne til sidst slet ikke være i munden på julemandens søn, som på den måde blev vænnet fra at gå med sut uden gråd og dramatik.