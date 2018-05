Julemanden tager et sabbatår

HOLSTED: Den dag, sommertiden slutter, er der efterårsmesse i Medius Holsted.

Handelsstanden og Medius stiller ikke alene uret en time tilbage. De rykker også tidspunktet for messen, der i 30-40 år har været afviklet som optakt til julen, en måned frem. Den omdøbes til efterårsmessen og holdes søndag den 28. oktober. Hvor der tidligere var tale om et weekend-arrangement, er det denne gang en endagsbegivenhed.

- Vi skal prøve noget nyt. Det giver ny energi, mener vi, siger centerchef og handelsformand Henning Aaskov om beslutningen.

- Vi håber, udstillerne og gæsterne tager godt imod det og ønsker at deltage, ligesom på vores julemesse tidligere. Messen holdes kl. 10-17. Hal 1 laves om til en foreningshal, hvor vores foreninger for mulighed for at vise, hvad de har at byde på af aktiviteter, samt at få en snak med de besøgende pa messen.

- Hal 2 og 3 laves uden messevægge. Dertil har udstillerne selv mulighed for at stille op, som man ønsker, og dermed bliver messemiljøet mere åbent. Ydermere bliver der lavet et kreahjørne, hvor alle kreative kan leje en stand og sælge deres ting. Bilhjørnet bliver igen en stand for nye biler, fortæller Henning Aaskov.

- Politikerhjørnet med høje borde bliver som et cafémiljø, hvor vi håber, snakken om politik og hverdag vil gå. Endvidere arbejder vi på at få en aftale i hus med nogle vurderingsfolk, så de besøgende kan komme og få guld, sølv og antikviteter vurderet. Vi tror, den her form for messe vil tiltrække flere, og vi håber byens og oplandets butikker og virksomheder har lyst til at være en del af det.