Julelyset daler ikke ned fra himlen

Brørup Handelsstand indleder indsamling til guirlander i hovedgaden. Der er brug for 160.000 kroner.

BRØRUP: Nogle tror, at julelyset i hovedgaden i Brørup er betalt af kommunen - eller dumper ned fra himlen, men sådan er det ikke, afslører Handelsstandens koordinator, Mogens Christensen.

Foreningen har på generalforsamlingen torsdag aften besluttet, at den nuværende julebelysning skal udskiftes med en ny med guirlander tværs over gaden, som det så ud i de gode, gamle dage, og at pengene skal skaffes ved en indsamling.

- Det koster 160.000 kroner, og vi har allerede 41.000 kroner. Vi tror på, at byens virksomheder, foreninger, fonde, kommunen og borgere gerne vil give små og store bidrag, så vi er meget optimistiske. Pengene skal være indsamlet til sommer, så vi kan få julelyset bestilt til den kommende jul.

Mogens Christensen fortæller, at der er trykt en flyer, som vil blive husstandsomdelt.

- Vi håber, at borgerne af egen drift sender bidrag på mobilpay eller overfører til vores konto. Virksomhederne kan vente at få besøg af en af os, og den 5. april vil jeg og Flemming Lundemand stå med en raslebøsse ved SuperBrugsen, fortæller Mogens Christensen.

Indsamlingen kan følges på brorup-handel.dk og på et barometer, som snart opstilles på torvet.