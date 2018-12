Juleklip og julehygge i Jels

Jels: Det blev en formiddag med små overraskelser, da tre Jels-dagplejere, 13 dagplejebørn og 16 bedsteforældre havde sat hinanden stævne i Foreningshuset i Jels.

For på et tidspunkt gik døren til rummet op, og ind kom Emil, Andreas, Adam og Mikkel som det sødeste lille luciaoptog, og de fire purke gik rundt, mens resten af forsamlingen sang med på luciasangen.

Og drengene høstede naturligvis et flot bifald for deres optræden med guldkrone, -kranse og lys.

Efter luciaoptoget blev der igen arbejdet rundt ved bordene med at kreere figurer i trylledej, nisser i træ og klippe julepynt til juletræet, som alle senere skulle danse om.

Den største overraskelse for børnene var dog nok, da en ældre herre klædt i rødt og iført et langt hvidt skæg, eller nærmere bestemt julemanden, kom gående forbi ude på plænen foran Foreningshuset. For så glemte alle børnene alt om julepynt, og de kom i en fart helt hen til vinduet for at vinke til ham.