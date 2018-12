Julegodter i pose og sok til alle artige børn

I SuperBrugsen i Brørup er der en heftig juletrængsel over kølemontrerne. Her hænger et mylder af farverige julesokker og venter på julemanden.

Brørup: Hvert år til jul kan kunderne i SuperBrugsen i Brørup glæde sig over en helt speciel form for juleudsmykning. Her hænger nemlig et helt regiment af flot dekorerede julesokker på række og geled over kølemontrerne.

I dem lægger julemanden julegodter til alle artige børn. Her er poser fyldt med alskens søde ting og sager. Denne jul er der 256 julesokker, som venter på julemanden, og så meget en tradition er det blevet, at børnene og deres familier hver har deres egen helt personlige julesok, som bliver hængt op til jul år efter år.

- Hver julesok bærer barnets navn og er individuelt pyntede. De hænger på lange stænger, og så mange julesokker har vi efterhånden skullet finde plads til, at vi til næste år får brug for at tage en ekstra stang i brug, siger SuperBrugsens souschef, Torben Olsen.

Udover at fungere som "postkasser", hvor julemanden kan proppe al juleknaset i, giver alle sokkerne et godt blikfang.

- Julemanden eller en af hans hjælpere i kommer så forbi, hver søndag i advent og fylder sokkerne, og hvis man undlader at tømme sokken fra gang til gang, vil den være fyldt godt op efter den fjerde og sidste søndag i advent, lover Torben Olsen.

Han fortæller, at det er børnene og deres familier, som selv sørger for at hænge julesokkerne op, og sokkerne går i arv for eksempel fra storebror til lillesøster.

Heldigvis er det hver jul lykkedes julemanden at finde nogle gode sponsorer i slikbranchen. Den første søndag i advent vankede der en pose kiks, en chokoladebar og en pose med vingummi, og der bliver ikke gjort forskel - alle artige børn får lige meget af de søde sager i julesokken.

Men den regel, tror Torben Olsen, at der er flere familier, der - om man så må sige - ser igennem fingre med og derfor har flere julesokker hængende rundt omkring i andre byers brugser.