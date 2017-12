Julegave til Sønderskov: De gamle radiatorer udskiftes

Energi - og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE's kunder og andelshavere er en del af. En af de måder SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje til at støtte værdiskabende formål.SE's repræsentantskab besluttede at etablere SE Vækstpulje i april 2014. Med vækstpuljens midler kan SE tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE´s kunder og andelshavere bevæger sig i. Bestyrelsen for SE Vækstpulje varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner og uddeler midler tre gange årligt. SE´s repræsentantskab beslutter på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge SE Vækstpulje har til rådighed. I 2017 er der afsat 15 mio. kr. til puljen.

Glade for hjælpen

Museets egen mulighed var at udskifte nogle få radiatorer hvert år, sådan at de mange radiatorer kunne være udskiftet over de næste ti år. Men en bevilling fra SE vækstpulje har nu gjort det muligt at udskifte de fleste af de aldrende radiatorer, sådan at museet nu står bedre rustet til at klare den kommende vinter, og flere efter den.

- Vi er glade for hjælpen, som løser et praktisk problem, der ellers ville have taget lang tid for os at løse på egen hånd. Ved selv at spæde nogle midler til og ved at finde en god pris hos en af vore lokale leverandører, kan vi komme et stort skridt fremad, siger Bo Ejstrud.

Sønderskov har siden 1986 været ejet af Helge Kragelund. Det er Vejen Kommune, som lejer bygningen og stiller den til rådighed for museet. Museet betaler varmeregningen, der årligt ligger omkring en kvart million kroner.