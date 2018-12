Julebrødrene viser os kærlighed og ægte jule-magi

Dokumentarfilmen om brødrene Lillelund blev mandag aften vist i en fyldt biografsal i Brørup Bio, og begejstringen ville ingen ende tage.

BRØRUP: TV2 viser onsdag aften klokken 20.35 en dokumentarfilm om brødrene Lillelund, som har forvandlet deres hjem ved Brørup til et inspirerende julemuseum. Mandag aften var der forpremiere på filmen, og brødrene høstede et bragende bifald i et fyldt biografsal. Bagefter fik de masser af julekram og rosende ord, og mange valgte efterfølgende at besøge det lille julemuseum og kigge ind i brødrenes magiske verden. Ifølge dokumentarfilmen har brødrene Lillelund haft en hård opvækst. Faderen, som var alkoholiseret, forlod familien, da brødrene var små, og brødrene blev gennem deres opvækst udsat for mobning og mødte mange, som ikke troede, de nogensinde ville blive til noget. Brødrene drømte sig væk fra den barske virkelighed. De holdt fast i julens magi og i kærligheden til hinanden og til deres mor, Ingrid Østergaard. De drømte om at åbne et julemuseum, og dokumentarfilmen, der kort og godt hedder "Julebrødrene", fortæller, hvordan det lykkedes brødrene at gøre drøm til virkelighed. - Det er en speciel oplevelse for os at se filmen, og jeg synes, vi fremstår meget ægte. Filmen viser vores liv på godt og ondt, og jeg blev meget rørt under en del af filmen, fortalte Brian Lillelund ved arrangementet i Brørup Bio, og hans bror, Benny, erklærede sig enig i det med ægtheden og oplyste, at processen med at medvirke i filmen har været så god, at han har mod på at medvirke i en film mere. - Vi har meget mere at byde på end dét, filmen viser, lød det fra Benny Lillelund. Brødrenes mor, Ingrid Østergaard, var tydeligt stolt af sine sønner og sagde efter filmfremvisningen: - Lyden er meget bedre nu end første gang, jeg så filmen, og jeg synes, Benny og Brian gør det rigtigt godt.

Benny og Brian minder mig om, at alle mennesker er unikke. Der findes ikke nogen som dem, og det er hovedårsagen til, at vi har valgt at bringe deres historie. Christian Sønderby Jepsen, medinstruktør på dokumentarfilmen "Julebrødrene"

Julebrødrene bliver landskendte Brødrene Lillelund fra Brørup bliver for alvor landskendte i denne uge.



Tirsdag klokken 13.30 optræder de på BTs facebook-live, og samme aften interviewes de i Radio 24-7. Det sker fra klokken 19-20.



Onsdag morgen er de gæster i tv-udsendelsen Go´Morgen Danmark i tidsrummet mellem klokken 07.00 og 08.00, og onsdag aften klokken 20.35 vises dokumentarfilmen "Julebrødrene" på TV2.



TV2 har et stykke tid reklameret for dokumentarfilmen, og det har fået flere til at kontakte Benny og Brian Lillelund, fordi de ønsker at besøge brødrenes julemuseum.



Derfor holdes der ekstra-åbent i julemuseet på torsdag i tidsrummet fra klokken 12-18.

Over 100 personer så forpremieren på dokumentarfilmen "Julebrødrene" i Brørup Bio, og de kvitterede med et kæmpe bifald og masser af ros til brødrene Benny og Brian Lilleund samt til instruktørerne. Foto: Astrid J. Vestergaard

Tør vende vrangen ud I en smukt julepyntet biograf-foyer blev der efter filmfremvisningen budt på æbleskiver, gløgg og jule-småkager, og de mange fremmødte fik sig en god snak om filmen og om julebrødrenes magiske univers. Lillian F. Jønsson og Susanne Kristensen havde taget turen fra Rødding og var meget begejstrede for dokumentarfilmen. - Det er flot, at brødrene i filmen tør vende vrangen ud på dem selv. De er utroligt ærlige, og man kan ikke andet end holde af dem. På et tidspunkt i filmen siger Benny, at alle dem, som har villet dem ondt, også er velkomne i julemuseet, og det er utroligt stort, lød det fra de to kvinder, som tilføjede: - Det er fantastisk, at Julebrødrene i den grad har formået at holde fast i den drøm, de har, og at de undervejs får folk omkring dem til at tro på deres drøm og får dem til at hjælpe sig.

Borgmester Egon Fræhr (V) holdt tale ved forpremieren og roste Julebrødrene for deres passion og for deres evne til at gøre drøm til virkelighed. Foto: Astrid J. Vestergaard

Unikke personligheder Dokumentarfilmen er produceret af det prisbelønnede filmselskab Moving Documentary, og med-instruktør Christian Sønderby Jepsen lagde ved forpremieren i Brørup Bio ikke skjul på, at Julebrødrene har gjort et stort, personligt indtryk på ham. - Benny og Brian minder mig om, at alle mennesker er unikke. Der findes ikke nogen som dem, og det er hovedårsagen til, at vi har valgt at bringe deres historie. Brødrene har hver især en helt speciel personlighed. De bliver aldrig lullet ind i noget mainstream, og det er meget fascinerende, lød det fra ham.

Biografen foyer var smukt pyntet til jul. Foto: Astrid J. Vestergaard

Efter filmfremvisningen kunne man julehygge i biografens foyer, og senere kunne man besøge julemuseet. Instruktør Christian Sønderby Jepsen ses til højre i billedet. Han har været med til at lave filmen om Julebrødrene. Foto: Astrid J. Vestergaard