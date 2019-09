20-25 kræmmere har meldt deres ankomst til et bagagerumsmarked ved Lillelunds Julemuseum, og arrangementet forventes at blive større end dét.

- Vi glæder os til at afvikle bagagerumsmarkedet. Vi vil jo så gerne gøre vores sted til et folkeligt sted og invitere folk ind i vores fantastiske juleunivers, lyder det fra brødrene, som har indrettet deres bolig til et hyggeligt julemuseum med tilhørende butik.

- Vi har sagt ja til alle, som har spurgt, om de kunne få en stand. Hvor mange vi helt præcist bliver, ved vi ikke, men indtil nu har 20-25 personer ønsket at få en stand, og rigtigt mange har liket vores opslag på facebook og har givet udtryk for, at de vil kigge forbi, fortæller brødrene, som har plads til cirka 30 stande i alt.

Knap 400.000 seere så med

Brian og Benny Lillelund blev sidste år landskendte, da de medvirkede i en dokumentarudsendelse på TV2. Udsendelsen viste, hvordan tvillingebrødrene - som er udfordret på forskellig vis - har kæmpet bravt for at realisere deres drøm om at åbne et julemuseum og bo midt i selve eventyret.

Udsendelsen blev set af 338.900 seere og er den 11. mest sete dokumentarudsendelse, vist på dansk tv sidste år.

Julebrødrene glæder sig naturligvis over det store seertal og oplyser, at de efterfølgende er blevet "genkendt" mange steder.

De har også fået en yderst positiv respons fra mange, som har givet udtryk for, at det er dejligt med en dokumentarudsendelse, hvor julebrødrene står frem og viser præcis, hvem de er, og at udsendelsens troværdighed er unik i en tid, hvor flere og flere iscenesætter sig selv på sociale medier og i realityshows.

Julebrødrene har da også den glæde, at mange museumsgæster indleder deres besøg med replikken:

- Hvor er det hyggeligt at besøge Jer. Vi føler, vi allerede kender Jer...