Judoklubben gav den hele armen

Gesten Judoklub blev etableret i 1968 med en opvisning af Fredericia Judu Klub på Gesten Hotel, hvor 200 mennesker fulgte opvisningen. Her var publikum på forhånd blevet lovet at kunne overvære et af judosportens spektakulære greb "Den flyvende Japaner".

- I dag er vi mere en breddeklub, og vi har rigtigt gode rammer for vores aktiviteter i judo-centret her i Vejen Idrætscenter, siger klubbens nyvalgte formand, Christina Maria Holm.

Gesten-Vejen Judo- & Ju-Jutsu Klub hører til blandt landets ældste og har i tidens løb kunnet glæde sig over at have haft medlemmer i verdenseliten.

Judo er en knap 150 år gammel sport med sine rødder i de gamle Japanske kampkunst-traditioner, hvor kunsten er at udnytte sin partners styrke og bevægelse.Judo er en moderne japansk kampsport, udviklet af Jigoro Kano i 1882 fra kampkunsten ju-jutsu, og består hovedsageligt af en række kasteteknikker og holdegreb. Judo betyder oversat til dansk "den milde vej" - det vil sige at overvinde sin modstander ved brug af mindst mulig kraft.

En jubilæumsgave

To år senere deltog klubben i landspokalturneringen og vandt her et stævne i Aarhus med et hold bestående af: Bjarne Vistisen, Hans Olav Olesen, Svend Erik Pihl, Leo Pedersen, Arne Pihl og Jens Søes.

I 1988 var Gesten-Vejen Judoklub blandt landets stærkeste judoklubber, og i forberedelserne til at snuppe danmarksmesterskabet blev det besluttet, at et af klubbens skrappeste medlemmer, Jens Henzell, skulle på et træningsophold på Toka-Universitetet i Tokyo i Japan.

Året efter måtte Gesten-Vejen Judoklubs førstehold dog nøjes med sølvmedaljer i kampen om det danske mesterskab.

I 2002 var et af klubbens medlemmer, Christian Mattle, Vejen, blandt verdens bedste i kampsporten ju-jutsu. Han havde en bronzemedalje fra et VM-stævne i København og en sølvmedalje fra et EM-stævne i Italien. Højdepunktet for klubben var uden tvivl Christian Mattles sejr ved World Games i Japan, der er judokæmpernes svar på OL. Christian Mattle har i alt seks VM- og EM-medaljer.

Ved opvisningen i Vejen Idrætscenter lørdag fik klubben uventede gæster, da formanden for Judo Danmark, Martin Kirkhammer, København, pludselig dukkede op for at ønske klubben til lykke. Med sig havde han en lille hilsen og 3200 kroner som en økonomisk håndsrækning til et par af klubbens ungdomskæmpere, der til sommer skal på en judo-sommerlejr.