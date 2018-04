Judo og Ju Jutsu-klubben har væltet sig i medaljer

Det lå ikke ligefrem i kortene, at judoklubben, som fik sin start for 50 år siden, skulle vokse sig så bomstærk - både sportsligt og også som forening.

Efterhånden som årene skrider frem, formår flere af judokæmperne at få Gesten-Vejen Judo & Ju Jutsu Klub. Én af dem er Christian Mattle, som via sit talent formår at komme langt omkring i verden - eksempelvis til verdensmesterskaberne i Uruguay i Sydamerika.

Der gik ikke mange år, før størstedelen af medlemmerne i klubben var fra Vejen. Det betød, at det på en generalforsamling blev vedtaget at foretage en navneændring til klubbens nuværende navn. Samtidig blev træningen også rykket til lokaler i Vejen. Det skete i 1971.

Stærk ungdom

En af de formænd, som har spillet en stor og central rolle i judoklubbens udvikling er Hans Jacobsen. Som mangeårig formand og bestyrelsesmedlem har han sammen med en stab af andre frivillige taget sin tørn i klubben. Han sidder stadig i bestyrelsen med ansvar for PR og rekruttering. I 32 år var han formand.

- Det har været en fantastisk tid, men det har kun kunnet lade sig gøre, fordi jeg har haft opbakning på hjemmefronten. Som selvstændig speditør var der egentlig nok at se til i arbejdslivet, og når man så kun lige var hjemme for at vende for så at fortsætte til træning, så har det krævet tålmodighed af ens nærmeste. Men det har været det hele værd, og det har været en fantastisk oplevelse at være med i de år, hvor klubben sportsligt var på sit højeste, fortæller Hans Jacobsen.

Med enormt slid lykkedes det også at få økonomien til at fungere så godt, at det er blevet til en lang række udenlandsture for både seniorer og ungdommen.

- Vi har eksempelvis haft nogle fantastiske ture til Italien og andre europæiske lande. Det var vigtigt for os, at alle kom med. Det gælder også dem, som måske ikke rigtig havde ressourcerne. Det har givet medlemmerne nogle sportslige oplevelser - men i den grad også socialt, tilføjer Hans Jacobsen.

Hans enorme arbejde i klubben har siden gjort ham til æresmedlem. Samme fornemme hæder har han fået i Dansk Judo og Ju-Jitsu Union.