Jubilæumsbog er lige på trapperne

Det var filialchef Lisbeth Kjær fra Sydbank i Vejen, der på vegne af Sydbank Fonden besøgte højskolens forstander Mads Rykind-Eriksen for at overrække ham pengene.

Rødding: 300.000 kroner er prisen for at få skrevet og udgivet den jubilæumsbog, som Rødding Højskole præsenterer, når der den 9. august holdes elevstævne.

Viljen til Rødding

Jubilæumsbogen har fået arbejdstitlen "Viljen til Rødding - genstarten af Rødding Højskole." Bogen skrives som interviewbåren bog, hvor bogens forfatter Erik Lindsø har talt med nogle af de personligheder, som var med til at få Rødding Højskole på fode igen, da den i 2006 stod foran en truende konkurs.

Som bekendt lykkedes det med et stort lokalt engagement at få genrejst højskolen, der i dag er blevet et fyrtårn i byen, der trækker kursister til både lange og korte kurser til byen, ligesom byens borgere har mulighed for at tage del i de over 175 offentlige arrangementer, der inviteres til.

Som nævnt bliver jubilæumsbogen præsenteret den 9. august, og da der ikke mangler ret mange penge, før målet på de 300.000 kroner er nået, er Mads Rykind-Eriksen mere end fortrøstningsfuld.

- Det skal vi nok nå i mål med, sagde han i forbindelse med overrækkelsen af støtten fra Sydbank Fonden.