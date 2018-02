Jubel i Jels: De 300.000 kr. til planetariet er i hus

- Det er heldigvis gået lige så hurtigt, som vi havde håbet på. Og det er vigtigt. Det giver en masse energi. Ét er at vi har fået samlet de 300.000 kroner. Noget helt andet er, at opbakningen simpelthen har været der. Vi har ikke haft brug for at sætte folk pistolen for panden, og det har heller ikke været meningen. Efter at vores indsamlingsplan blev kendt, har der været en fornem opbakning med tilkendegivelser, der er kommet nærmest af sig selv, konstaterer Ole Stubbe fra initiativgruppen.

Det er kun få dage siden, at JydskeVestkysten kunne berette, at indsamlingen havde passeret de 200.000 kroner. Men tilkendegivelserne om støtte- og sponsorbidrag fra private, foreninger og virksomheder er fortsat i en lind strøm. Og nu har initiativgruppen været samlet men for at konstatere, at pengene er der:

Initiativgruppen, som står bag redningsforsøget, er i mål med at få økonomiske tilkendegivelser for samlet set over 300.000 kroner. Pengene skal bruges til at få sat stregerne til et egentligt projektforslag, som skal bruges, når der skal gang i ansøgningerne til fonde.

God bredde

Allerede tidligere på ugen glædede Ole Stubbe sig på initiativgruppens vegne over, at de økonomiske tilkendegivelser ikke kun kommer fra Jels-området:

- Der er en rigtig god bredde, som fortæller os, at her er et projekt for hele kommunen. I øvrigt er der fortsat en række virksomheder og foreninger, som vi endnu ikke har hørt fra, og vi har også fået gang i andre drøftelser. Det er drøftelser, som giver os et klart signal om, at opbakningen og interessen virkelig er til stede. Men det gør ikke noget, at vi kommer et godt stykke over 300.000 kroner, for der skal nok blive brug for pengene, tilføjer Ole Stubbe.

Inden for den næste måned vil der nu blive udarbejdet nogle skitser, som kan beskrive, hvad der er, som der arbejdes på i forsøget på at finde en ny fremtid for planetariet. Hovedingredienserne er fortsat en fulldome-biograf samt udstillingen af PH-lamper fra Louis Poulsen.

- Allerede i næste uge påbegynder vi fundraisingen, og senest hen på sommeren skal vi have en afklaring på, om det lykkes at skaffe finansieringen. Forløbet det hele optimalt, kan der forhåbentlig sættes gang i byggeriet i løbet af 2019. Vi skal også have drøftelser med Aarhus Universitet, som jo ejer bygningerne, fortsætter Ole Stubbe.

Lyset, som projektet kaldes, skønnes at løbe op i 50-60 millioner kroner.