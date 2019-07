Jubel hos vikinger i Jels: 21.738 tilskuere så Ringguldet

Sent søndag aften sluttede årets forestilling om Ringguldet. Med 1.459 solgte billetter var der reelt udsolgt, og dermed nåede det samlede tilskuertal op på 21.738. Det er ikke helt oppe i rekordhøjderne fra 2018 - men bedre end i 2017. Og det til trods for det omskiftelige vejr.

Nye professionelle

2019 blev også året, hvor der skulle arbejdes sammen med fire nye professionelle med Louise Schouw i instruktørrollen.

- Vi tog en chance med udskiftning på så mange centrale pladser, men vi må sige, at vi har fået fuld valuta for pengene. Vores nye instruktør, Louise Schouw, har fået det bedste frem i alle skuespillere, og de to nye scenografer har i samarbejde med vores systue kreeret de flotteste kostumer og med scene- og rekvisitholdet skabt smukke rekvisitter og fantastiske kulisser med blandt andet to drejescener, forklarer Bruno Schmidt Bennedsen, formand for Jels Vikingespil, inden han kaster endnu et blik på den smukke friluftsscene:

- Vi havde også satset en hel del på lys-delen i år, og vores nye lysdesigner Clement Irbil havde sammen med vores dygtige lyshold fået sammensat en utroligt flot lysopsætning, som bare var prikken over i'et, og som har fået utrolig meget ros fra både anmeldere og publikum.

Med de 21.738 tilskuere er Ringguldet det 3. mest sete vikingespil gennem tiden. Fredag den 19. juli nåede vikingerne endnu en milepæl, da gæst nummer 700.000 indløste billet til forestillingen. Jubilæumsgæsten, Kirsten Christensen fra Øsby ved Haderslev, blev overrasket med et hil og heja, blomster og en gavekurv med blandt andet billetter til næste års forestilling.

Nu er vikingerne gået i gang med det store oprydningsarbejde. Scenen skal tømmes, rekvisitter og kostumer skal tilbage på det store lager, og bestyrelsen skal have gjort endelig status over året der er gået. Men allerede inden 2019-sæsonen er afsluttet, er man for længst gået i gang med forberedelserne til næste års forestilling, som bærer titlen Krakes Kæmper, og som igen har Louise Schouw i instruktørstolen.