Jonah Blacksmith på scenen i Glejbjerg

GLEJBJERG: - Kulturel Samråd havde igen et flot arrangement fredag aften på Hotel Glejbjerg. Billetterne var revet væk på få timer, for denne gang gjaldt det Jonah Blacksmith Trioen - Thomas, Simon og Joen, fortæller avisens udsendte, Heine Fricke.

- Trioen havde fyret godt op i dagligstuen, som havde ren nostalgi på scenen i den udsmykning de havde valgt. Der var fire store standerlamper fra bedstemors tid, en gammel, velfungerende spolebåndoptager med indlagte rytmebox (trommer), en musmåge med indtapede vinger og i det hele taget en hyggelig scene.

- Blacksmithernes musik er meget eksperimenterende og iørefaldende fra første sang, og man bliver overrasket over deres musikalitet, hvor de mesterde diverse instrumenter, mandolin, sav, banjo, guitar og keyboard.

- Jan Hansen fortjener ros for at have fanget denne trio, som lavede en enestående aften fyldt med mange anekdoter, som alle afspejlede en hyldest til bedsteforældrenes omsorg og rummelighed for disse musikalske knægte. Godt gået - et skøn oplevelse.

Heine Fricke