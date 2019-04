Jørgensen og Sunesen bliver partnere

- Jeg synes, jeg har set flere steder, at man er kommet for sent i gang med at tænke på et løbende generationsskifte, siger Poul Viktor Sunesen.

Nu vender Claus Ludvig Jørgensen så tilbage til sin gamle læreplads for at dele firmaledelsen med Poul Viktor Sunesen.

Drukner i papirarbejde

Noget af det, som Claus Ludvig Jørgensen skal hjælpe med, er blandt andet at holde styr på de store mængder papirarbejde, som kræves, stort set uanset hvor stort eller lille projekt, man skal i gang med.

- Vi drukner i papirarbejde. Det hele går op i at skulle udfylde papirer og lave dokumentation, siger Poul Viktor Sunesen, der ikke tøvede længe, da Claus Ludvig Jørgensen foreslog aftalen.

- Claus kom tit herud, hvis han skulle låne en eller anden maskine. Og så kom vi til at sidde og snakke, og han spørger, om jeg ikke mangler en hjælpende hånd, fortæller Poul Viktor Sunesen, der ligesom Claus Ludvig Jørgensen mener, at endnu en mand i ledelsen er positivt for firmaet.

- Firmaet skulle gerne blive styrket udadtil, men vi skal lige have tingene kørt ind, siger Claus Ludvig Jørgensen, der efter tømreruddannelsen uddannede sig til ingeniør. Han har blandt andet været ansat som ingeniør hos Jorton, og siden 2007 har han været ansat i afdelingen Bygningsservice & beredskab hos Vejen Kommune.

De to partnere fortæller, at det er planen at ændre det nuværende firmanavn, så det fremover kommer til at hedde Tømrer & snedkerfirmaet Jørgensen & Sunesen.