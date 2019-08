Jobskabelsen i Vejen er den store succes i vækststrategi

- Vi har brugt vækststrategi 2020 til at fastholde fokus på de ting, der kan bidrage til vækst. Ofte bliver virksomheder, erhvervsledere og kommunale embedsmænd fastlåst i drift, og glemmer derfor at prioritere tid til udvikling. Det er med vækststrategien lykkedes at fastholde de udviklingsdagsordener vi satte os for i 2015, da vækststrategien blev lanceret, påpeger Ole Stubbe.

Evalueringen af processen med vækststrategien bliver offentliggjort i forbindelse med en kick off erhvervskonference tirsdag den 27. august klokken 14.00 hos Lindab i Jels.UdviklingVejen og Vejen Kommune inviterer alle interessenter, der kan bidrage til vækst til at deltage, og der er tilmelding på UdviklingVejens hjemmeside; udviklingvejen.dk

Tilfreds borgmester

Også borgmester Egon Fræhr er alt i alt tilfreds:

- Vækststrategi 2020 har været et vigtigt værktøj til at fastholde fokus på høj erhvervsvenlighed. Det er vigtigt for byrådet, at virksomhederne oplever Vejen Kommune som serviceorienteret. Det bidrager vores medarbejdere til hver dag, og det kan ses på erhvervsklimamålingerne, siger Egon Fræhr.

Direktør for UdviklingVejen Ulrik Kragh er især tilfreds med samarbejdet imellem virksomhederne og Vejen Kommune.

- I arbejdet med eksekvering af vækststrategien har det især været en fordel, at virksomheder og Vejen Kommune har været fælles om at sætte retning og ambitionsniveau. Det har gjort det meget nemmere for UdviklingVejen at få opbakning til de initiativer vi laver, når aktiviteterne passer som fod i hose på både Vejen Kommunes ønsker og virksomhedernes behov, siger Ulrik Kragh, der af samme grund ser frem til den involveringsproces, der nu sættes i gang for at formulere en vækststrategi frem imod 2025.