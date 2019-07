Jobpatruljen tjekker arbejdsforhold i Vejen

Vejen Kommune: For 40. år i træk drager unge fra fagbevægelsens Jobpatrulje nu ud i det sydjyske sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og feriejob.

Fra 8.-19. juli er det planen at aflægge visit hos op mod 300 virksomheder for at tale med omkring 350 unge fritids- og feriejobbere.

- Vi ved fra tidligere år, at mange unge ikke får den løn, de skal have efter overenskomsten. Desuden bliver lovgivningen overtrådt mange steder, når unge f.eks. udsættes for tunge løft, arbejder med farlige maskiner eller arbejder for længe, siger Kathrine Møller, koordinator for Jobpatruljen i Sydjylland.

Hun understreger, at de unge ved alt for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet, og derfor langt fra altid er klar over det, når deres rettigheder bliver overtrådt.

- Det er netop grunden til, at Jobpatruljen er så vigtig og grunden til, at Jobpatruljen år efter år bruger utallige timer på at komme ud til så mange virksomheder og unge som muligt: Vi vil oplyse fritidsjobberne om, hvad de har krav på, når de er på arbejde. På den måde sikrer vi, at de yngste får en god start på arbejdsmarkedet, siger Kathrine Møller.