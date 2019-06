Jobcentret ruster medarbejderne til vigtige borger-samtaler

Siden 2016 har Jobcentret i Vejen haft fokus på at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer. Alene i år sendes cirka 100 ansatte på kursus i at holde job-rettede samtaler med borgerne.

- Vi ved, at samtaler er en del af den indsats, der er med til at bringe borgerne i arbejde. Samtidig har forskning vist, at jobrådgiverens tro på borgerens muligheder for arbejde er en væsentlig faktor for, om den ledige går i job. Derfor har vi haft et mål om at styrke vores medarbejderes kompetencer i form af den jobrettede metode, som understøtter beskæftigelsesfagligheden, siger Anneth Jensen, som er arbejdsmarkedschef i Vejen Kommune og dermed leder af jobcentret.

Cirka 20 af dem har allerede været på kursusbænken, og i løbet af efteråret vil der blive gennemført et forløb for 80 medarbejdere. Forløbene har fokus på de vigtige borger-samtaler.

VEJEN KOMMUNE: Jobcentret i Vejen er i fuld gang med at opkvalificere medarbejderne, så de bliver endnu bedre til at gennemføre samtaler med borgerne og til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen er leder af Vejen Kommunes jobcenter. Hun håber, der på sigt også vil være penge til at opkvalificere medarbejderne og peger på, at samtaler med borgerne er vigtige i bestræbelserne på at få ledige i job igen. Arkivfoto

Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen påpeger, at det er meget vigtigt, medarbejderne på jobcentret har de rette kompetencer til at inddrage hver enkelt borger mest muligt i, hvordan han/hun kommer i arbejde - uanset om vejen dertil er kort eller lang, og uanset hvilke udfordringer, borgerne har.

- Vi bakker i udvalget 100 procent op om, at man på jobcentret har fokus på, at medarbejderne klædes ordentligt på til de opgaver, de sidder med. Man oplever i disse år en stor udskiftning af medarbejderne på mange jobcentre rundt omkring i landet, for det er hårdt at arbejde på et jobcenter, hvor man jo sidder med mange menneskers skæbner i sine hænder hver eneste dag. Derfor er det naturligt, at vi i Vejen Kommune gør en indsats for at sikre, at vores medarbejdere har de rette kompetencer. Det kommer jo både dem og borgerne til gavn.

Frank Schmidt-Hansen (C), formand for kommunens Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, er begejstret for Jobcentrets udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Naturlige udskiftninger

Jobcentrets leder håber, at den store kursus-aktivitet ikke kun styrker medarbejdernes kompetencer. Kurserne skal også gøre stillingerne i det lokale jobcenter mere attraktive for kommende jobansøgere, for jobcentret i Vejen har - som så mange andre jobcentre i landet - haft en del personaleudskiftning.

- Vi er en arbejdsplads med mange kvinder og har haft en del fravær på baggrund af barsel. Vi har måttet tage flere vikarer ind, og derudover har vi fået opsigelser, fordi medarbejdere har ønsket at skifte job af hensyn til for eksempel bopæl og familie. Desuden må vi konstatere, at arbejdsmarkedet er mere flygtigt i dag, og at specielt de unge ønsker at prøve sig selv af på forskellige arbejdspladser. Det mærker vi også på jobcentret i Vejen, lyder det fra Anneth Jensen, som håber, at satsningen på at udvikle medarbejdernes kompetencer på sigt vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde på det lokale jobcenter.

- Vi håber, at vi fortsat kan sikre opkvalificering af vores medarbejdere og forsøger på forskellig vis at sikre den mulighed, men økonomien har naturligvis en betydning for, hvor meget der kan lade sig gøre. Vi forsøger altid at kigge efter mulige løsninger, og det vil vi også gøre fremadrettet, siger hun.

Alene i år regner jobcentret i Vejen Kommune med at bruge knap en halv million kroner på at opkvalificere personalet.

En stor del af beløbet er finansieret via såkaldte STAR-midler. Det vil sige penge, der kommer fra en regional uddannelsespulje.