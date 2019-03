Jernstøberi runder de 75 år i stærk form

Historien om virksomheden går tilbage til tiden, hvor Danmark var besat af tyskerne. Under besættelsen stod Magnus Uldall som håbefuld ung mand og ville gerne i lære som smed. Der var dog ingen ledige lærepladser i smedefaget i området, men der var gode muligheder i støberierne. Og dem var der mange af. Det hed sig i slutningen af 18-hundrede tallet at enhver by med respekt for sig selv havde et jernstøberi, så også i 1940 var der mange både store og små. Faktisk alene i og omkring Vejen var der tre støberier.

En rigtig jernmand

Magnus kom i lære som støber og slap aldrig faget igen. Magnus fandt nemlig hurtig ud af, at han var en "rigtig jernmand" og valgte samtidig med sin ansættelse også at starte for sig selv, hvilket skete i april 1944. Historien er, at Magnus søgte om at få lov til at indsamle ødelagt krigsmateriel, hvilket så kunne smeltes og omdannes til dørskilte, dørhamre eller landbrugsredskaber. Vejen Metalvarefabrik var nu grundlagt. I 1949 fik Magnus installeret en ny kupol-ovn, hvorved han kunne komme op på en temperatur, hvor jern også kunne smeltes og dermed var Vejen Metalvarefabrik og Jernstøberi en realitet. Hurtigt forsvandt metalstøberiet ud til fordel for jernet.

Magnus udvidede sin forretning over flere gange, og i starten var der end ikke behov for at søge om lov til udvidelsen, da Uldalls Jernstøberi lå i landzone. Så på trods af at adressen altid har heddet Søndergade 91, så var det først i 60'erne, at bygrænsen nærmede sig fabrikken, og i dag er byen både øst og syd og nord for fabrikken