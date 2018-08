Jernbanen fortsat spærret

HOLSTED: Vejen Kommune mente tidligere på ugen, at jernbaneoverkørslen i Holsted St. kunne genåbnes efter renoveringen tirsdag aften, men sådan kom det ikke til at gå. Der er fortsat lukket for al trafik over overkørslen, og både kommunens entreprenør og Banedanmark arbejder på stedet.

Kommunen oplyser på et skilt på stedet, at overkørslen genåbnes onsdag kl. 19.

Arbejdet var fra begyndelsen annonceret til at vare fire dage, men nu er der til mange borgeres irritation gået yderligere ni dage.