HOLSTED: - Hjælper man hinanden, så går det meget lettere!

Det er i al fald bilhandler Henning Jensens mening.

Og det gør han så - hjælper hinanden - når han er til speedway og tager for sig af buffeten fra Hovborg Kro før matchen på Moldow Speedway Arena syd for Holsted St. indledes syv, otte gange hver sæson.

Eller rettere efter! Når Jensen og de øvrige gæster ved hans bord har stillet sulten, så kommanderer han "På højskolemaner." Det er startskuddet til, at gæsterne samlede tallerkenerne og sender dem op for bordenden, hvor Henning Jensen samler det hele og bærer det ud i køkkenet, hvor den frivillige stab klarer opvasken.

Nu er der tydelige tegn på, at Henning Jensens gode spejdermanerer er ved at brede sig. Flere og flere er begyndt at samlede det snavsede service og på den må give køkkenholdet en hjælpende hånd.

Han har ikke levet forgæves, ham Jensen.