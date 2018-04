Jensen smidt ud af paradiset

HOLSTED: Det gik ikke helt så let med at score damer på det mexicanske luksushotel i tv-serien Paradise Hotel, som den 23-årige speedwaykører og charmetrold Rasmus Jensen, Holsted, havde forestillet sig.

Han havde en strategi om at holde sig lidt usynlig til en begyndelse, og det var måske det, der var fejlen. I al fald røg han ud af paradiset med et brag.

- Jeg ved ikke, hvad der lige gik galt, men det er da pisseirriterende. Pludselig har man gaflet sig ind på en gratis luksusferie i Mexico på et superlækkert hotel med alt betalt, og så er man lige så pludselig ude i kulden og sendt hjem uden returbillet. Dødirriterende.

- Men det har da været en sjov oplevelse, fortæller Rasmus Jensen.

Og hvad så med damerne?

- Ja, jeg var der jo ikke så længe.

- Serien er nu sådan cirka halvvejs på tv, men det hele er for længst optaget, og alle er hjemme. Vi har mødtes nogle gange, og det har da været sjovt.

Ét er at blive smidt ud. Nogle helt andet er selv at melde sig ud. Det har Rasmus Jensen gjort til kvalifikationsløbet til Grandprix-serien fredag aften på Moldow Speedway Arena i Holsted.

- Jeg var kun 2. reserve, og der var ingen udsigt til, at jeg kunne komme på banen, så jeg har meldt fra for i stedet at køre et løb for min klub i Sverige.

Holsted-køreren Michael Palentoft har fået Rasmus Jensens plads som reserve.