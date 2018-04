John Risbøl Nielsen fra Jels har en stor passion for gamle køretøjer, som han selv istandsætter. Her ses han med sin "lille blå" famlie. Foto: André Thorup.

59-årige John Nielsen fra Jels, der også går under navnet Jelsi, har en stor passion for at rode med gamle køretøjer, men særligt "den lille blå," som han kalder den gamle BMW Isetta fra 1961, er blevet hans lille kæledægge.

Jels: Han vækker opsigt i gadebilledet, når han kommer kørende i sin lille blå bil - den gamle trehjulede BMW-motorcykel, som han købte tilbage i 1999 for 15.000 kroner. John Nielsen har brugt ti år på at restaurere det gamle køretøj fra 1961, og han har nydt hver en stund. - Jeg fik min første bil som 12-årig. Jeg har altid været glad for biler og er også stor Porsche-fan - helst model 928, fortæller han, mens han viser rundt i sit kontor, hvor der på hylderne gemmer sig 275 modeller af legetøjsbiler. Det første køretøj John Nielsen istandsatte var en gammel campingbus, som blev erhvervet for, at han kunne komme rundt med familien. - Jeg dykkede meget dengang, og så var det smart at "mor" kunne komme med sammen med børnene, fortsætter han og hentyder til hustruen Karin, der er mor til parrets to børn Kasper og Sabine. John Nielsen har haft mange kasketter på i sit arbejdsliv - han har blandt andet været landmand, rejsemontør og drevet tømrervirksomhed i 15 år. - Jeg har altid godt kunne li' at reparere gamle ting. Det er ikke det samme bare at købe det fra nyt. Så min fritid har jeg altid brugt i værkstedet, fortæller John Nielsen. - Ja, der har altid stået gamle biler og rodet herhjemme. På et tidspunkt plantede jeg blomster i dem - det var det eneste sted, der var plads i haven, indskyder Karin, der sidder med ved kaffebordet i det hyggelige køkken i Søparken.

Jeg er blevet tilbudt 200.000 kroner for "den lille blå", men den skal aldrig sælges. John Nielsen, Isetta-ejer

Isetta'en på ønskesedlen Isetta'en stod i mange år højt på ønskesedlen for John Nielsen, men der skulle gå lang tid, før han endelig fik en hjem i værkstedet. - Jeg fandt den hos en gammel bondemand i Sommersted. Den var noget ramponeret, men jeg skilte den fuldstændig ad og fik samlet den på ny. Grunden til at jeg valgte den lidt specielle blå farve var, at alle andre vælger rød. Min skulle ikke være som de andre. Det er også derfor, jeg kalder den "den lille blå," forklarer han. Efter John Nielsen blev færdig med "den lille blå," gik han på jagt efter en campingvogn, der matchede. Det skulle vise sig at være en umulig opgave, så John måtte i tænkeboks. - Jeg fandt en prototype fra sidst i 50'erne som legetøjsbil. Den fik jeg tegnet op i de rigtige forhold, og så byggede jeg den selv. Der kan sove to personer i den, og når man slår døren op, så kan man sidde for enden og drikke sin morgenkaffe under halvtaget, fortæller han. "Den lille blå" bliver snart udvidet med et nyt "familiemedlem" - en Go Go Everton knallert fra 1968.