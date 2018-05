Jels-viking klar til Grand Prix-finale i Lissabon

Jels: Når Rasmussen i aften går på scenen i Lissabon ved dette års Melodi Grand Prix, er det med et lokalt islæt. 31-årige Jesper Paasch fra Jels er med i vikingekoret, der synger med på det dansk indslag "Higher Ground". Man kan fristes til at sige, at det lå lige til højrebenet, for Jesper har trådt sine barnesko i Jels Vikingespil. I dag er han ved at være en erfaren herre på den danske musicalscene. Senest i musicalen Chess, hvor han spillede sammen med Stig Rossen.

Det var bidragsproducenten fra DR, der kontaktede Jesper, og han var hurtig til at takke ja til opgaven. Rasmussen og koret fløj til Lissabon for knap to uger siden, og det har været en hæsblæsende oplevelse, fortæller Jesper Paaasch fra Lissabon.

- Det har været en fantastisk oplevelse indtil videre. Vi har mødt mange af de andre lande, været på sightseeing-ture, men selvfølgelig også øvet en masse. Semifinalen var en surrealistisk og helt vild oplevelse foran 10.000 tilskuere, der brølede tilbage mod vikingerne.