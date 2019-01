Det er nærmest i fuldt firspring, at fotograffirmaet Pro-Plan A/S i Jels har bevæget sig ind i 2019. De nye kunder kræver ansættelse af seks-otte nye fotografer.

Jels: For it- og fotografvirksomheden Pro-Plan Interaktiv A/S er det med fuld damp på kedelerne, at der er taget hul på 2019.

Virksomheden, som blevet etableret af iværksætteren Michael Petersen tilbage i 1996, tæller nu tæt på et halvt hundrede ansatte, gik ud af 2018 med flere større ordrer.

Blækket er netop tørt på tre store og meget vigtige aftaler med landsdækkende aktører inden for hvert deres område. Det drejer sig om Domea.dk, der på landsplan administrerer knap 62.000 lejeboliger, udlejningsbureauet Sol og Strand, som står for udlejning af omkring 6.500 fritidshuse og ferieboliger samt netportalen håndværker.dk, som med cirka 27.000 håndværkere i deres database vil være danskernes foretrukne sted, når det gælder om at finde en dygtig og troværdig håndværker.