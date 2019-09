Hjalmar Ole Olsen, Jels: - Jeg har hørt om striden men ved ikke rigtigt, hvad den handler om. Det er vist noget med, at der er nogle formænd, som er blevet uenige. Jeg ved ikke, hvem jeg skal holde med. Det er bedst at forholde sig neutralt, men jeg håber da, de får løst striden, for vikingespillet er meget vigtigt for Jels. Det trækker mange turister til. Vi burde i det hele taget gøre mere for at lokke de mange tyskere, der kører forbi Jels hver sommer, herind.

JELS: Ved borgerne i Jels, hvad striden i vikingespillets bestyrelse handler om? Er de bekymrede for vikingespillets fremtid, og hvad betyder vikingespillene i grunden for Jels? Disse spørgsmål besluttede avisens redaktion i Vejen sig for at finde ud af, og to journalister tog derfor opstilling i vindfanget ved byens brugs. Her kan du læse, hvad nogle af kunderne fredag eftermiddag havde at sige om det drama, der udspiller sig omkring vikingespillet i Jels....

Regnar Schøsler, Jels:- Jeg har hørt om striden men ved ikke, hvad den går ud på, så striden bekymrer mig ikke. For år tilbage så jeg en del vikingespil. Vikingespillene betyder meget for Jels. Der er altid mange tilskuere og en stor omsætning. Det er imponerende, at folk dukker op for at se forestillingerne, uanset om det regner eller sner. Der er stor opbakning - det er dejligt.

Bente Høi, Jels:- Jeg kender kun til striden fra det, jeg har læst på Jels-hjemmesiden. Striden bekymrer mig lidt, for hvad ender det mon med? Jeg håber, striden ender godt. De må i bestyrelsen finde ud afdet sammen og tale ordentligt til hinanden. Der er da vist også brug for lidt bedre kommunikation. Jeg håber, konflikten løses, for vikingespillene betyder meget for byen. De er med til at sætte os på landkortet.

Tina Dall, Jels:- Jeg har hjulpet til ved vikingespillene siden 2011. Jeg har hørt om den ballade, der er lige nu. Det giver uro, og jeg håber da, man finder en løsning. Hvis der er uenighed i bestyrelsen, må begge parter give sig lidt. Vi har jo brug for vikingespillene. De er med til at sætte Jels på landkortet, og de samler folk i generationer. Jeg kan faktisk slet ikke forestille mig Jels uden et vikingespil.

Manja Ploug, Jels:- Jeg har hørt lidt om striden, og det er ærgerligt, at de ikke kan finde ud af det indbyrdes i bestyrelsen. Det er synd, men vikingespillene skal nu nok fortsætte. Måske ender det med, at der skal helt nye kræfter til på formandsposten - at man skal skifte helt ud. Jeg har selv, for flere år siden, deltaget i vikingespillene i mange år, og jeg mener, det er vigtigt, at vi har et vikingespil i Jels. Det betyder meget for sammenholdet i byen - så meget, at man ikke kan forestille sig Jels uden et vikingespil.