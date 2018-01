Jels Vinterbadefestival melder alt udsolgt

- Vi mærker tydeligt, at vinterbadning er blevet en populær sportsgren i Danmark. På bare tre år er klubbens medlemstal steget fra 12 til mere end 130 medlemmer. Medlemmerne kommer fra et stort opland i det sønderjyske, fortæller hun.

Jels: Lørdag den 3. februar 2018 gentager Jels IF's Vinterbadeklub, De Blå Istapper, succesen fra de sidste to år og arrangerer igen en dag for folk med hang til det kolde gys og en tur i Jels sø. 110 deltagere har meldt deres ankomst, og der er flere på venteliste. Det glæder formanden for De Blå Istapper, Jane Stark.

Fællesspisning

Det er 3. gang at styregruppen bag Jels Vinterbadefestival arrangerer festivalen, og de er klar til at tage imod gæsterne.

- Vi har jo prøvet det før. Vi har et godt team, der tager sig af planlægningen, og en hel masse medlemmer, der er friske på at give en hjælpende hånd. Nu mangler vi bare, at Kong Vinter er med os, så vi får lidt frost - og helst ikke for meget blæst - så er vi klar, fortsætter hun.

Jels Vinterbadefestival slutter med fællesspisning og festligt samvær i Foreningshuset, og formanden for De Blå Istapper lover, at arrangørerne har et es i ærmet til at krydre både dagen og aftenen med.

Festivalområdet er åbent for alle interesserede, og der er gratis adgang for ikke badende gæster.

Arrangementet foregår fra klokken 14-17.