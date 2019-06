Jels Vikingespil melder om et godt billetsalg

JELS: I Jels håber folkene bag det årlige vikingespil, at man også i år får solgt mange billetter, og som det ser ud lige nu, er meldingen, at det går ganske godt.

På nuværende tidspunkt er der solgt mellem 3.000 og 3.500 billetter, og det er lidt mindre end på samme tidspunkt sidste år, men det bekymrer ikke Flemming Nielsen, som er afdelingsleder i det sekretariat, der styrer billetsalget ved de årlige vikingespil i Jels.

Han siger:

- Sidste år satte vi rekord med hensyn til antallet af solgte billetter, og derfor kan vi ikke rigtigt sammenligne dettes års billetsalg med sidste års salg. Kigger vi tilbage på tidligere år og sammenligner det nuværende billetsalg med billetsalget i disse år, ser det ud til, at det går rigtigt godt. Det er normalt, at der først for alvor kommer gang i billetsalget, når vi når hen midt i juni, så jeg har ro i maven og tænker, at vi nok skal få solgt mange billetter, også i år.