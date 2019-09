Jels Skole helt i top på årets afgangsprøver

JELS: Med et vægtet gennemsnit på 8,02 i dette års afgangsprøver indtager Jels Skole samlet set førstepladsen blandt de kommunale folkeskoler i Vejen Kommune.

Det fortæller skolebestyrelsen for Jels Skole, der i en pressemeddelelse glæder sig over resultatet.

- I dagens folkeskole, hvor den pressede økonomi tvinger skolerne til en benhård prioritering, er det fantastisk at modtage disse nyheder. Det giver både ledelsen, de ansatte og os som skolebestyrelse lidt oprejsning og fornyet energi til på trods at kæmpe for at skabe den bedst mulige folkeskole for vores børn, udtaler skolebestyrelsesformand Maria Raun Hørlyck i pressemeddelelsen.

Skoleleder Jakob Ville er ganske tilfreds med resultatet af årets afgangsprøver, som placerer Jels Skole øverst blandt folkeskolerne i Vejen Kommune.

Ifølge skolelederen skyldes succesen, at skolen er beriget med dygtige børn, engagerede medarbejdere og ikke mindst fantastisk opbakning fra forældrene.

- Man skal huske på, at det er et øjebliksbillede fra en eksamensdag, men det flotte gennemsnit, som årets afgangselever har opnået, er da et tegn på, at vi gør noget rigtigt, siger Jakob Ville i en pressemeddelelse.