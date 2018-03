Jels Roklub får hjælp af Sydbank til ny båd

Jels: Antallet af ungdomsroere i Jels Roklub er vokset betragteligt i løbet af det seneste års tid, og det glæder man sig over i klubben. Men med de flere roere følger også behovet for flere både, og gerne nyere både.

Klubben søgte derfor midler til indkøb af en ny letvægtsdobbeltsculler hos Sydbank Vejen, og til roernes store glæde kom filialchef Lisbeth Kjær, Vejen, forleden på besøg for at overrække 15.000 kroner, der hjælper godt på vej mod en ny båd, men der er dog endnu et stykke vej til de i alt 56.000 kroner, som drømmebåden koster. Andre ansøgninger er sendt, og svar ventes med spænding.

De unge glæder sig til, isen smelter på Jels Nedersø, så de kan begynde at træne udendørs. Formen er dog holdt godt ved lige i romaskinerne, hvilket gerne skulle give afkast, når der er Haderslev Regatta i juni.Er man interesseret i roning, så holder Jels Roklub åbent hus onsdag 18. april kl.-17-20. For at blive medlem af roklubben skal man være fyldt 12 år og kunne svømme 300 meter.