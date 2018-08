Jels Nedersø danner rammen om DM i åbent vand

- Det fede ved at svømme i åbent vand er, at det er lidt mere lovløst og uden så mange regler. Hvis du er dårlig til at navigere, finder du ud af det, når du rammer siv. Så det er mere teknisk krævende frem for at svømme i et bassin. Og så er der også noget "uhygge" over det, der er fisk, du kan ikke se bunden og hvor du skal vende; det gør det vildt og spændende. Og så giver det også naturoplevelser; jeg vil hellere selv svømme i åbent vand end bassin, fortæller Flemming Sørensen fra Dansk Svømmeunion.

Kom og se på

- Vi vil gerne have, at folk kommer og kigger på - der er en hyggelig atmosfære, hvor svømmerne hjælper hinanden og har det sjovt, men når de er i vandet, så konkurrerer de. Som tilskuer har man også mulighed for at snakke med svømmerne. Jeg glæder mig især til holdmesterskaberne, hvor to kvinder og to mænd skal svømme sammen på et hold. Tit er det lidt en udfordring at finde svømmer nummer fire, men de får en fra klubben overtalt, der så får sig en oplevelse. De skal svømme cirka en kilometer hver, så der kan de holde et godt tempo, hvor maratondistancen på 10 kilometer foregår i et noget mere stille og roligt tempo, siger Flemming Sørensen.

Svømmerne er udstyret med gps, så man via gps-tracking kan se på en computer eller mobil, hvor hver enkelt svømmer befinder sig i søen. Det gør det lidt sjovere at følge med i den lange distance på 10 kilometer, som tager et par timer. Det er elitesvømmere, der træner adskillige gange om ugen, der tager udfordringen på de 10 kilometer op, for det er udmattende.